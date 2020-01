Pedrinho vê ‘mudança drástica’ no Corinthians com chegada de Tiago Nunes

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians Pedrinho durante treinamento do Corinthians



Pedrinho está disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23, na Colômbia. O meia-atacante, no entanto, está acompanhando os primeiros passos do Corinthians em 2020 e já vê grandes diferenças na equipe após a contratação de Tiago Nunes. Em entrevista ao “Grupo Globo”, o jovem afirmou que enxerga “mudanças drásticas” na forma de jogar do time.

Depois de assistir ao confronto diante do New York City (EUA), no torneio amistoso de pré-temporada, Pedrinho disse ver grandes diferenças em relação ao trabalho de Fábio Carille e Coelho, treinadores do grupo no ano passado.

“Acabei assistindo só ao primeiro (jogo, contra o New York City, dos EUA). Os dois jogos foram em horários de treinos nossos, acabei vendo só um pouco do segundo tempo, e a internet não ajudou tanto. Mas tento acompanhar e ficar o mais próximo possível. O Corinthians está passando por uma mudança drástica. Quando voltar, minha cabeça estará lá”, afirmou.

Pedrinho também declarou que não pretende deixar o Alvinegro nesta janela de transferências. O jovem, inclusive, deixou claro que a ideia é renovar com o Timão assim que retornar ao Parque São Jorge.

Sempre falei, meu pensamento sempre foi ficar, jogando num grande clube como o Corinthians não tenho pressa para sair. Fico feliz por estar jogando no Corinthians. Ficando mais uma temporada, vou dar meu melhor para poder ajudar o Corinthians.