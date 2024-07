Pedro Henrique e Carlos Miguel, jogadores do Corinthians, se envolvem em confusão em Arujá

Morador do local, um advogado, chamou a polícia e exigiu uma indenização de R$ 10 mil para cobrir os danos

Pedro Henrique, jogador do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (3), em um condomínio residencial em Arujá, na grande São Paulo. O atacante, que aparentava estar embriagado, bateu seu carro de ré no portão de uma residência. O morador do local, um advogado, chamou a polícia e exigiu uma indenização de R$ 10 mil para cobrir os danos. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o advogado alegou que Pedro Henrique estava embriagado e o jogador o teria xingado e ameaçado, juntamente com seus amigos. O advogado do atleta, Maurício José da Hora, afirmou que foi agredido pelo morador, que seria lutador de artes marciais. A situação foi testemunhada pelos policiais militares presentes no local e registrada pelas câmeras corporais dos agentes.

Imagens mostram Pedro Henrique visivelmente embriagado, entrando em sua caminhonete branca e tentando deixar o local. No entanto, os seguranças do condomínio o impediram. O goleiro Carlos Miguel, também do Corinthians, aparece no vídeo, mas não é possível identificar suas palavras. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano na Delegacia de Polícia de Arujá, que solicitou perícia no local e no veículo. Em suas redes sociais, Pedro Henrique se pronunciou sobre o incidente, chamando-o de “barbeiragem” e ressaltando que não é seu perfil se envolver em polêmicas. O jogador afirmou que seus advogados estão cuidando dos detalhes e que está focado no jogo seguinte. O Corinthians, por sua vez, declarou que o atleta cumpriu suas obrigações e está concentrado para a partida seguinte no Brasileirão, contra o Vitória, na Neo Química Arena.

