Pensando no Corinthians, Guaraní vai para clássico paraguaio com reservas

Reprodução/Guaraní O Guaraní venceu o Corinthians por 1 a 0



O Guaraní-PAR está levando a Libertadores da América a sério e não quer dar a menor chance para o Corinthians, adversário da próxima quarta-feira (12), na Arena, em Itaquera. Por isso, o treinador Gustavo Costas já adiantou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (7), que irá mandar a campo um time alternativo para o clássico contra o Olimpia, amanhã, pela 4ª rodada do Campeonato Paraguaio.

Costas afirmou à imprensa local que vários jogadores considerados titulares, como Ángel Benítez, Guillermo Benítez, Jorge Morel e Cristian Báez serão preservados.

Fernando Fernández, camisa 9 da equipe principal, também deverá ficar no banco para a entrada de Raúl Bobadilla. O atacante ganhará oportunidade e se juntará a Rolando García Guerreño y Fernando Barrientos, que estão retornando de lesão.

Fazendo bom início na liga nacional, o Guaraní é o atual terceiro colocado, com os mesmos 7 pontos do Libertad e do próprio Olimpia, líder e vice-líder da competição, respectivamente.

Na Libertadores, o Guaraní-PAR pode garantir a classificação sobre o Corinthians com um empate ou perdendo por 1 de diferença, desde que balance a rede do Timão.

Quem avançar no duelo terá como adversário o vencedor de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Uruguai.