Polícia Civil abre inquérito para investigar suposta lavagem de dinheiro no Corinthians

Duílio Monteiro Alves e Andrés Sánchez são dois dos investigados; clube chama acusação de ‘caluniosa’

Reprodução/Corinthians TV Duílio Monteiro Alves é um dos investigados



A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar um suposto caso de lavagem de dinheiro no Corinthians. A apuração atende um pedido do Ministério Público e investiga a participação do presidente Duilio Monteiro Alves; do ex-presidente Andrés Sanchez; do candidato à presidência André Luiz Oliveira (André Negão); do conselheiro Manoel Ramos Evangelista (Mané da Carne); e o empresário Fernando Garcia. A informação foi publicada inicialmente pelo “UOL” e confirmada pelo site da Jovem Pan. À reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso está sob sigilo, mas confirmou o processo. “O caso é investigado, sob sigilo, por meio de inquérito policial instaurado pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao andamento das apurações”, disse.

Já o Corinthians, em comunicado oficial, negou a acusação. “Pessoas inescrupulosas novamente se utilizam do anonimato para tentar, caluniosamente, envolver o clube e terceiros em investigações. Há pouco tempo também assim agiram de forma similar, mas, como só poderia ser, essa apócrifa denúncia, sem amparo, foi sumariamente arquivada. Agora, por ser mera repetição e diante da absoluta falta de justa causa, novamente também será arquivada. Estamos, porém, solicitando investigação policial para tentar descobrir quem fez a denúncia caluniosa e falsa comunicação de crime e quais são seus reais motivos, justamente para que seja(m) correta e devidamente, responsabilizado(s)”, declarou.