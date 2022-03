Presidente do Corinthians fala de calote de parceira e explica situação de Robson Bambu

Duílio admitiu que a Tausna, responsável por arcar com os vencimentos de Paulinho, atrasou parte dos pagamentos e também comentou a situação do zagueiro, acusado de ter praticado violência sexual

Jovem Pan Duílio Monteiro Alves concedeu entrevista à Jovem Pan



Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves conversou com a imprensa após a apresentação do atacante Júnior Moraes, no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira, 22. Em contato com os jornalistas, o dirigente admitiu que a Tausna, patrocinadora do clube e responsável por arcar com os vencimentos de Paulinho, atrasou parte dos pagamentos que deveria ter realizado para o Alvinegro. De acordo com o mandatário, o “calote” da parceira foi algo considerado “pontual” e aconteceu devido ao mau momento financeiro da empresa. O líder corintiano, por outro lado, argumentou que o futuro da parceria vai depender de como a Tausna vai agir e ressaltou que o clube tem amparo jurídico no trato.

Além disso, Duílio Monteiro Alves também se manifestou sobre a polêmica envolvendo o zagueiro Robson Bambu, que está sendo investigado por ter supostamente praticado violência sexual contra uma mulher. Contratado no mês passado, o defensor foi utilizado pela primeira na vitória contra o Novorizontino, no último domingo, na rodada final da fase de grupos do Paulistão. Sua escalação, entretanto, não foi vista com bons olhos por parte da torcida, que preferia esperar o desfecho do caso para contar ou não com o atleta. De acordo com o presidente do Alvinegro, o jogador será utilizado normalmente até o encerramento do inquérito e conclusão do caso.

Já quanto ao atacante Jô, que faltou na reapresentação do Corinthians dos últimos dois dias, a diretoria corintiana optou por multar o centroavante. “A diretoria não aceitou as suas justificativas e o clube aplicará dois dias de multa referente às ausências nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21)”, diz a nota divulgada no site oficial da agremiação. Revelado na base do clube do Parque São Jorge e com passagens de sucesso, o atacante também coleciona várias polêmicas desde que retornou ao clube, em 2020, depois de passagem pelo Nagoya Grampus (Japão).