Presidente do Internacional confirma que Bruno Méndez será devolvido ao Corinthians

O Alvinegro paulista pediu o valor de R$ 30 milhões pela transferência do atleta em definitivo

Reprodução/Twitter/@SCinternacional Bruno Méndez está emprestado ao Internacional



Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos confirmou nesta sexta-feira, 29, que o zagueiro Bruno Méndez será devolvido ao Corinthians. Com contrato de empréstimo ao Colorado até o fim de junho, o uruguaio não será comprado em definitivo pelo clube gaúcho – o Alvinegro paulista pediu o valor de R$ 30 milhões pela transferência do atleta. “Ele faz parte do nosso grupo e tem contrato até junho. Vai voltar (para o Corinthians) apenas quando acabar o contrato, e vai exercer esse direito (de jogar no Inter) sem nada que possa mudar isso”, disse Barcellos à rádio Grenal.

O Corinthians, por sua vez, pediu para que Bruno Méndez seja liberado antes do fim de junho, já que o técnico Vitor Pereira considera que o zagueiro está dentro dos planos do clube. O Internacional, no entanto, disse que conta com o uruguaio até o fim de junho. Existe um acordo, no entanto, para que o atleta não faça sete jogos pelo Colorado no Campeonato Brasileiro, para que ele possa atuar com a camisa do Timão no decorrer da competição. Atualmente, o conjunto paulista tem Gil, João Victor, Raúl Gustavo e Robson Bambu como principais opções para o setor.