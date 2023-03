Promessa da base, Guilherme Biro renova contrato com o Corinthians

Atleta de 18 anos assinou até dezembro de 2027 e deve aparecer mais na equipe principal

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Biro está no clube desde 2015 e deve ser mais utilizado na equipe principal neste ano



O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira, 3, a renovação de contrato com o meio-campista Guilherme Biro, de 18 anos. O jogador é um dos destaques da base alvinegra e assina até dezembro de 2027. Recentemente, Biro foi campeão do Sul-Americano com a seleção brasileira. No Corinthians desde 2015, venceu o Paulista sub-13 e sub-17. Na equipe principal participou de alguns jogos em 2021 e deve ser mais utilizado nesta temporada. “Estou muito feliz de estender meu contrato com este clube, que é o do meu coração. Estou aqui há muito tempo e, agora, muito motivado para dar alegrias para a Fiel”, comentou. Para este sábado, 4, Biro está relacionado para a partida contra o Santo André no Campeonato Paulista. O Timão está classificado para as quartas de final.