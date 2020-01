Ralf e Corinthians terão rescisão de contrato amigável, diz site

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Ídolo, Ralf é um dos volantes mais importantes da história do Corinthians



O fim da linha para Ralf no Corinthians deve ser oficializado em breve. Segundo informações do GloboEsporte.com, o contrato entre as partes que é válido até o fim de 2020 será rescindido de forma amigável.

Ralf tem conversas para voltar ao futebol da China, depois de ser informado que não fazia parte dos planos do técnico Tiago Nunes para a temporada de 2020 do Corinthians. O volante de 35 foi comunicado que não precisava se apresentar com o restante do elenco, na segunda-feira da última semana, e também não foi relacionado para a viagem aos Estados Unidos, onde a equipe vai disputar a Florida Cup.

Segundo o GloboEsporte.com, não haverá multa para nenhuma das partes. O anúncio oficial da rescisão deve acontecer em breve, antes que Ralf se acerte com outro clube.

O nome de Ralf chegou a ser especulado em clubes brasileiros. Goiás e Cruzeiro surgiram como principais interessados. Com o clube Esmeraldino, o negócio não deve sair, depois dos desentendimentos públicos entre as direções de Corinthians e Goiás. A Raposa surge como uma possibilidade, caso não consiga acertar com clubes de fora do país.