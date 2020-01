Ralf no Cruzeiro? Raposa tem interesse no volante e pode envolver jogadores, diz site

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Ídolo, Ralf é um dos volantes mais importantes da história do Corinthians



Ralf foi liberado pelo Corinthians para negociar com outras equipes. O anúncio foi feito na última segunda-feira (6), quando o elenco corintiano se reapresentou para o início de pré-temporada. Dois dias depois, o Cruzeiro surge como um dos interessados no volante de 35 anos. Segundo o GloboEsporte.com, a Raposa estaria disposta a envolver jogadores do seu elenco sem custos.

O Cruzeiro tem como objetivo o empréstimo de um ano e que o Corinthians pague parte dos salários do jogador. A Raposa está disposta a envolver jogadores sem custos na negociação. Os nomes dos atletas que podem chegar ao clube paulista não foram divulgados.

Segundo o GloboEsporte.com, o Cruzeiro sabe da concorrência de clubes brasileiros e do exterior pela contratação de Ralf. O jogador não se reapresentou nesta quarta-feira (8), como inicialmente havia sido informado.