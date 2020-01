Ramiro tem estiramento no joelho direito e fica fora de clássico e estreia na Libertadores

Rodrigo Gazzanel/Estadão Conteúdo Ramiro



Ramiro teve detectado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e fica fora do clássico contra o Santos, no próximo domingo (2), às 11h, na Arena Corinthians, e da estreia na Libertadores, contra o Guaraní (PAR), quarta-feira (5), às 21h30, fora de casa.

Ramiro se lesionou após uma dividida com Bruno Reis nos primeiros minutos da partida contra a Ponte Preta, na última quinta-feira (30). O jogador saio de campo chorando e foi levado para o vestiário carregado na maca. O meio-campista vai ficar em tratamento no CT do Corinthians e será avaliado diariamente.

Madson foi o responsável por substituir Ramiro na partida contra a Ponte Preta. O jovem atacante acabou de subir das categorias de base e errou no primeiro gol da Macaca. Everaldo, que voltou a atuar ontem após duas operações, também é uma opção para entrar na vaga deixada por Ramiro no lado direito. O atacante normalmente atua pelo lado esquerdo e pode exigir que Tiago Nunes desloque Janderson para a direita.