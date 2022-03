Renato Augusto e Paulinho na seleção? Tite responde sobre possível convocação de jogadores do Corinthians

Às vésperas da convocação para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o treinador também elogiou Raphael Veiga, do Palmeiras

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Renato Augusto e Paulinho durante treino físico no Corinthians



Às vésperas da convocação para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, Tite voltou a falar sobre a possibilidade de chamar novamente os meio-campistas Renato Augusto e Paulinho, ambos do Corinthians. Pilares da equipe que disputou o Mundial de Rússia, em 2018, ambos seguem sendo monitorados pelo técnico. “Os dois (Renato Augusto e Paulinho), ampliando não só para o nome, mas para a função, têm, sim (espaço). O Renato Augusto é um extraordinário jogador. O que conta é o desempenho da equipe e o potencial de crescimento que ele tem, todos esses aspectos. Claro que estou acompanhando”, disse Tite em entrevista à TNT Sports.

Tite convocará a seleção para os jogos contra Chile e Bolívia na próxima sexta-feira, 11. Para o comandante, Paulinho serviria como meio-campista de infiltração em fases ofensivas. “A função do Paulinho, de meio-campista infiltrador, quando a gente vê o Paquetá ali, Firmino, como usei na Copa do Mundo, Coutinho, ele (Paulinho) pode ser utilizado, transitando em uma fase mais ofensiva”, analisou o técnico, que também elogiou Raphael Veiga, do Palmeiras. “Ter jogadores com essas opções (de mudar e acelerar o jogo), como as do Veiga, é minha forma de dizer que estou acompanhando. É a minha função, é a de um clube (Palmeiras) que está fazendo uma grande campanha, de ter esse acompanhamento. Seja também do Weverton ou de outro jogador importante”, acrescentou.