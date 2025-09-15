Rodrigo Garro deve desfalcar Corinthians por quatro semanas devido a lesão na panturrilha

Segundo nota divulgada pelo clube paulista, meia já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita confirmada pelo Corinthians



O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro, teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita confirmada pelo clube. O jogador sentiu dores durante o aquecimento antes da partida contra o Fluminense, no último sábado (13), e precisou ser cortado do jogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Corinthians, Garro já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia. O clube não divulgou o tempo exato de recuperação, mas lesões desse tipo geralmente demandam pelo menos quatro semanas para a recuperação completa, o que significa que o argentino será desfalque certo para os próximos jogos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ausência do camisa 8 é uma baixa importante para o técnico Dorival Júnior, que havia expressado sua preocupação com a condição física do atleta após a vitória sobre o Fluminense. Certamente Garro não viajará com a delegação para o Recife e, com isso, está fora do confronto contra o Sport, no domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro.