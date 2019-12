Saída de Sornoza do Corinthians deve ser oficializada terça-feira

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Sornoza perdeu ótima chance de gol no 1º tempo



O anúncio do empréstimo de Junior Sornoza, do Corinthians, para a LDU (EQU) deve ser oficializado na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro. O meia equatoriano já acertou todos os detalhes com a equipe do seu país. Bernardo Escansette, empresário do jogador, inclusive, confirmou o acordo verbal.

“Já temos um acerto verbal com a LDU e vamos honrá-lo. Entre clubes (Corinthians e LDU) também está ok. Meu sócio tratou diretamente com a LDU e estamos aguardando os contratos. Cada parte cedeu um pouco. A operação deverá ser concluída nos primeiros dias do ano (2020)”, disse o empresário ao GloboEsporte.com.

Corinthians e LDU se acertaram pelo empréstimo de Sornoza por um ano com opção de compra no fim do contrato. O valor fixado não foi revelado.

O meia foi um pedido pessoal de Fábio Carille no início da última temporada. Começou o ano como titular e foi o líder da equipe em assistências no ano, com 11, mas marcou apenas um gol. Após a saída de Carille, o equatoriano perdeu espaço e terminou o ano amargando o banco de reservas. Fora dos planos de Tiago Nunes para 2020, Sornoza é mais um a puxar a barca do Corinthians para a próxima temporada.