São Paulo e outros times brasileiros prestam homenagem a Izquierdo: ‘Futebol está de luto’

Jogador do Nacional morreu nesta terça-feira aos 27 anos; ele passou mal no jogo das oitavas da Libertadores

EITAN ABRAMOVICH / AFP Zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, posa para a foto do time durante a partida de volta da terceira rodada da Copa Libertadores entre o Nacional do Uruguai e o Always Ready da Bolívia, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu



São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e outros times do Brasil, usaram as redes sociais para presta homenagem para Juan Izquierdo, jogador do Nacional que morreu nesta terça-feira (27). “Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo”, escreveu o São Paulo. “Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol”, acrescentou. Izquierdo estava internado desde quinta-feira (22) quando passou mal durante o jogo das oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo e caiu desmaiado. O jogador teve piora o estado de saúde no final de semana e estava em observação no Hospital Albert Einstein, mas não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pelo Nacional em sua conta nas redes sociais. Além do São Paulo, outros times brasileiro se solidarizaram com a situação e deixaram sua homenagem para o jogador de 27 anos.

