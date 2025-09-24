São Paulo vence Corinthians por 3 a 1 e vai às quartas da Copa do Brasil; Bahia derrota Bragantino e avança

DEBORAH MELO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre São Paulo x Corinthians, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, realizada no Estadio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba



Começou a ser disputada nesta quarta-feira as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Quatro times entraram em campo em busca de uma vaga na semifinal da competição. São Paulo e Bahia levaram a melhor e agora aguardam as outras duas equipes vencedoras para que possam conhecer seus possíveis adversários, já que a semifinal vai ser definida por meio de sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Nesta quinta-feira (25), o Palmeiras recebe o Sport, e a Ferroviária enfrenta o Internacional.

São Paulo 3 x 1 Corinthians

O São Paulo recebeu o Corinthians em Santana de Paranaíba e levou a melhor sobre as atuais campeãs da competição – título conquistado em 2016, última vez que a Copa do Brasil Feminina foi disputada. Apesar da pressão inicial das Brabas, quem saiu na frente foram as tricolores, com um belo gol de falta de Camilinha. Mas antes do final do primeiro tempo, as alvinegras empatar com Vic Albuquerque, que chegou ao seu gol de número 121 com a camisa do Corinthians.

Já na volta para o segundo tempo, Carol Gio, após cobrança de escanteio, colocou as tricolores na frente mais uma vez, e Isa fez o terceiro já no final para garantir a vitórias para as tricolores. Esse foi a sexta vez que as equipes se enfrentaram em 2025, com três vitórias do São Paulo, uma do Corinthians e dois empates. As duas equipes agora focam na Libertadores Feminina, que começa a ser disputada no dia 2 de outubro.

Bahia 1 (3) x 1 (1) Bragantino

O Bahia continua fazendo história no futebol feminino. Depois de se tornar o primeiro time do nordeste a avançar para as quartas de final do Brasileirão e conseguira chegar às quartas da Copa do Brasil, as ‘Mulheres de Aço’, conseguiram mais um feito, conseguira chegar na semifinal da competição. Jogando na casa do Bragantino, o Bahia venceu nos pênaltis e avançou para próxima fase.

O time nordestino até saiu na frente na partida com a Cássia. Já no final da partida, o Bragantino conseguiu o empate e levou a decisão para os pênaltis, onde as Mulheres de Aço levaram a melhor. 3 a 1 sobre as adversárias e vaga garantida.