Shakhtar confirma empréstimo de Maycon para o Corinthians até o fim de 2022

Reprodução/Twitter/@shakhtar_brasil Maycon durante partida do Shakhtar Donetsk



O Shakhtar Donetsk confirmou na manhã desta quinta-feira, 31, que emprestou o meio-campista Maycon para o Corinthians até o fim de 2022. Revelado nas categorias de base do clube do Parque São Jorge, o volante conseguiu a liberação após a Fifa autorizar a saída de jogadores estrangeiros da Ucrânia em meio à invasão da Rússia. Até o momento, no entanto, o Alvinegro espera a realização de exames médicos do jogador para fazer o anúncio oficial. Campeão do Paulista (2017 e 2018) e do Brasileiro (2018) com o Timão, ele deixou o Brasil há quatro anos. Na equipe ucraniana, ele soma 98 jogos oficiais, com 8 gols marcados. Lá, Mayon conquistou dois títulos da liga (2019, 2020), levantou uma Copa (2019) e uma Supercopa da Ucrânia (2021).