Multicampeão no Corinthians, Sheik diz: ‘Nada teria acontecido na minha vida sem o SPFC’

Alex Silva/Estadão Conteúdo Sheik durante partida entre Corinthians e São Paulo, em 2018



Emerson Sheik tornou-se ídolo no Corinthians após conquistar diversos torneios importantes no clube, como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. O ex-atacante, no entanto, tem ciência de que nada disso seria possível sem a contribuição do rival São Paulo.

Em entrevista o comentarista esportivo Caio Ribeiro, da “TV Globo”, Sheik agradeceu o Tricolor paulista por ter lhe dado oportunidade quando ainda era um menino.

“Nada teria acontecido na minha vida sem o São Paulo. Abriu as portas, fiz toda a minha base, uma das melhores do Brasil, ali fiz minha estreia como profissional. Não jogo mais futebol e enquanto atleta é muito difícil falar isso porque o torcedor entende de maneira errada, muita paixão”, disse.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Sheik chegou a subir ao time profissional, entre 1998 e 1999. Ele, entretanto, acabou deixando o time para jogar no Japão e acabou brilhando no Brasil com a camisa de outros times, como Fluminense, Flamengo e o próprio Corinthians.

“Gratidão infinitamente maior ao Corinthians. Mas não posso esquecer o São Paulo, aprendi muitas coisas. Não vou fazer isso comigo, minha carreira, meus fãs. O São Paulo foi muito importante para minha carreira”, completou.