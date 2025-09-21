Sport x Corinthians: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Sport e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 17h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel, comentários de Raí Monteiro, reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.