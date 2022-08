STJD irá julgar Rafael Ramos, do Corinthians, por suposta injúria racial contra Edenilson 

Enquadrado no artigo 243-G, que fala em ‘praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante’, o lateral corintiano pode pegar um gancho pesado

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/05/2022 Edenilson, do Internacional, discute suposto caso de racismo com Rafael Ramos do Corinthians, durante partida do Brasileirão



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta terça-feira, 23, que irá julgar o lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, por supostamente praticar injúria racial contra o meio-campista Edenilson, do Internacional, em partida realizada no dia 14 de maio, disputada no Beira-Rio e válida pela sexta rodada do Brasileirão 2022. A audiência está marcada para começar às 10h (de Brasília) da próxima terça-feira, 30. Enquadrado no artigo 243-G, que fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante”, o ala corintiano pode pegar de cinco a dez jogos de punição, além de ter que pagar uma multa de até R$ 100 mil. A denúncia foi liberada pela Procuradoria após a conclusão do inquérito conduzido pelo auditor Paulo Sérgio Feuz. O jurista destacou que o conjunto probatório elaborado e, principalmente a Perícia Labial contratada pelo STJD, demonstraram que existem indícios fortes com ofensas de cunho racial praticada pelo atleta português e direcionada ao atleta do Colorado. De acordo com o relato de Edenilson, o adversário havia dito a ele as seguintes palavras: “foda-se macaco”, em disputa de bola ocorrida aos 31 minutos do segundo tempo – o jogo acabou empatado em 2 a 2. Além de ser analisado no STJD, o caso também está sendo investigado pela Justiça do Rio Grande do Sul. Após a Polícia Civil indiciar Rafael Ramos, o inquérito segue no Ministério Público há cem dias.