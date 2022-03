Taunsa, patrocinadora do Corinthians, se pronuncia por atraso em pagamentos e denúncias sobre sede

Empresa do agronegócio ainda não depositou dinheiro do salário do volante Paulinho

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Taunsa é responsável pelo pagamento do salário de Paulinho



A Taunsa, patrocinadora do Corinthians desde 2021, publicou um comunicado na tarde desta terça-feira, 29, sobre atrasos no pagamento do salário do volante Paulinho – a patrocinadora foi agente importante na contratação do jogador – e sobre as denúncias de reportagem da ESPN Brasil publicadas hoje em relação à sede abandonada em Araçatuba e valores financeiros controversos. Na nota, a Taunsa informou que é a única empresa do agronegócio 100% brasileira a exportar sozinha um navio completo de grãos e que, apenas no ano passado, exportou mais de R$ 250 milhões, o que corresponde a seus valores de mercado. Afirmou que sua sede é conhecida por todos os clientes e fornecedores e garantiu que os débitos em aberto com o Corinthians serão quitados “muito em breve”. O comunicado termina com um pedido de desculpas. “Pedimos desculpas a imensa torcida corintiana pelos ruídos causados e agradecemos a confiança em nosso trabalho”, disseram. As denúncias geraram críticas da torcida nas redes sociais e muitos pedidos de explicações.