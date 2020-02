Técnico do Guaraní fala sobre estratégia contra o Corinthians e pede atenção com Cantillo

EFE/Nathalia Aguilar O Guaraní venceu o Corinthians por 1 a 0 no Paraguai



Gustavo Costas, treinador do Guaraní-PAR, não revelou o time que vai a campo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12), na decisão por uma vaga na 3ª fase da Libertadores da América. O comandante do time aurinegro, por outro lado, explicou qual estratégia irá adotar para tentar eliminar o Timão em Itaquera.

Em entrevista coletiva, Costas afirmou que deverá colocar uma linha de cinco defensores atrás, com a intenção de dificultar a vida do ataque corintiano. O Guaraní, porém, terá uma equipe montada para o contragolpe.

“É capaz que vamos para o jogo com uma linha de cinco, mas com os extremos saindo por fora. Os jogadores já estão acostumados. Temos que aproveitar os lados para atacar por ali e arriscar o um contra um”, disse o técnico.

Carregando a vantagem de 1 a 0, Costas sabe que o Corinthians partirá para cima desde o início do confronto. Por isso, a ideia do treinador do Guaraní é povoar o setor de meio-campo e não dar espaço para Víctor Cantillo, principal articulador do time de Tiago Nunes.

“O grupo do Corinthians é muito bom. Vai ser uma partida difícil, complicada e nos atacarão desde o primeiro minuto. Temos que fazer uma partida inteligente, cortar os caminhos e não ficar muito atrás. Temos que ter muita gente no meio-campo e brigar na metade do campo porque eles constroem jogo com Cantillo e Camacho”, avaliou.

Por fim, Costas também falou sobre a importância de suportar a pressão inicial do Corinthians.

“Os primeiros 15 ou 20 minutos são muito importantes. As pessoas estão entusiasmadas, os jogadores sentem o clima e vão para cima. Por isso temos que ser inteligentes neste momento”, declarou.

O Guaraní precisa de apenas um empate para passar de fase na Libertadores. A derrota por 1 gol de diferença serve desde que balance as redes do goleiro Cássio.

Quem avançar enfrentará na próxima fase o vencedor de Cerro Largo (Uruguai) e Palestino (Chile). No primeiro jogo, em solo uruguaio, os times ficaram no 1 a 1.