Tiago Nunes confirma Ralf e Jadson fora dos planos e fala de novidades no Corinthians

Divulgação Tiago Nunes foi apresentado no Corinthians



Tiago Nunes foi apresentado nesta segunda-feira (6) como novo treinador do Corinthians. Em entrevista coletiva, o ex-comandante do Athletico-PR falou sobre o planejamento para a temporada 2020, atualizou a situação de alguns possíveis reforços do Timão nesta janela de transferências e confirmou as saída dos meio-campistas Ralf, Renê Júnior e Jadson, jogadores que não se reapresentaram no CT Joaquim Grava com o restante do grupo.

“Quero reiterar que é um primeiro passo num novo ciclo, uma nova temporada, um sonho que se realiza, pelo fato que todo mundo que se apaixona pelo futebol pensa em jogar ou estar próximo dos principais clubes do mundo. Hoje fazer parte de uma posição tão importante, ser treinador do Corinthians, um dos maiores do mundo, é motivo de honra e prazer”, começou o técnico.

O treinador recém-contratado também falou sobre as conversas com a diretoria corintiana desde o momemo que acertou a sua vinda ao time paulista. Além disso, Tiago Nunes praticamente cravou as saídas de Ralf e Jadson do clube.

“Desde o momento em que aceitei dirigir o Corinthians em 2020, a gente manteve contatos diários, principalmente com o Duílio, para que a gente construísse as ideias em termos de comissão técnica, organização de clube e construção do plantel. Tivemos reuniões, fiz indicações de atletas, mais de um por posição, até para ter plano A, B, C. Essa participação foi conjunta, direção fez o máximo de esforço. Sabemos que o mercado é difícil, existe muito leilão e os atletas acabam se valorizando. O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecer tem mais a ver com o que imagino de modelo de jogo”, declarou.

“À exemplo do que falei sobre o Ralf, tenho todo respeito pela trajetória linda dele no Corinthians, mas por ter jogadores com características parecidas no plantel, vamos acabar não utilizando ele nesse momento”, continuou.

Falando abertamente de jogadores cobiçados pelo Corinthians, Nunes opinou sobre Sidcley, Michael e Cantillo.

“Eu não trabalhei diretamente com o Sidcley, mas tenho relação boa com ele. À exemplo do Michael, estava numa lista com outros nomes. A direção está fazendo o máximo de esforço para esgotar as primeiras opções. Estou bem contente pelo que vem sendo feito, vamos conseguir completar o elenco com jogadores de qualidade”, informou.