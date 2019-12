Time dos EUA faz proposta por Júnior Urso, do Corinthians

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Júnior Urso pode deixar o Corinthians após uma temporada



O volante Júnior Urso, do Corinthians, recebeu uma proposta do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo informações do apresentador Benjamin Back, da Fox Sports, o clube norte-americano ofereceu 900 mil dólares (R$ 3,4 milhões) e três anos de contrato.

Júnior Urso tem vínculo com o Corinthians até o fim de 2022. O volante já vinha sendo especulado fora do clube desde o final da temporada. Urso também tem uma proposta de uma equipe chinesa ainda sem valores divulgados.

Pelo Corinthians, Júnior Urso fez 53 jogos e marcou sete gols. O volante chegou ao Alvinegro após conseguir liberação de seu antigo time, na China.