Tite é parabenizado pelo Corinthians no aniversário de 59 anos: ‘Conquistou os maiores títulos’

Reprodução Tite e Cássio erguem a taça do Mundial de Clubes da Fifa pelo Corinthians



O Corinthians utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (25), para parabenizar o treinador Tite, que está completando 59 anos de idade. Em publicação, o Timão lembrou que o atual técnico da seleção brasileira foi importante nas principais conquistas da história do clube.

“Fiel, hoje é aniversário do técnico que conquistou os maiores títulos da história do Timão! Tite, treinador campeão da Libertadores e do Mundial em 2012 e bicampeão brasileiro, completa 59 anos!”, escreveu o Corinthians.

Tite possui três passagens no comando da equipe do Parque São Jorge (2004-05, 2010-2013 e 2015-16), contabilizando seis títulos à frente do Alvinegro: Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Libertadores da América (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também não deixou o aniversário de Tite “passar batido” e prestou sua homenagem ao treinador, que está no comando da seleção brasileira desde 2016.

“Nosso comandante, campeão da Copa América em 2019, comemora mais um ano de vida neste dia 25 de maio!”, disse a entidade.

