Torcedor do Boca Juniors é preso na Neo Química Arena por racismo

Homem foi filmado imitando um macaco para a torcida corintiana e foi levado pela PM; ele pode responder pelo crime de injúria racial

NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedor do Boca Juniors imitou um macaco em direção à torcida do Corinthians



Durante a partida entre Corinthians e Boca Juniors, pela Libertadores, na noite desta terça-feira, 26, na Neo Química Arena, um torcedor do Boca foi detido após ser filmado fazendo gestos racistas na arquibancada. O gesto aconteceu antes do jogo começar. Torcedores corintianos filmaram o argentino imitando um macaco na divisa entre as torcidas. O homem foi identificado pelas autoridades, detido no intervalo da partida pela Polícia Militar e permaneceu em custódia. Após a partida, ele será encaminhado ao 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). Autuado em flagrante, responderá pelo crime de injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro), que prevê reclusão de um a três anos e multa. O repórter do GE, Bruno Cassucci, compartilhou nas redes sociais o vídeo do ato.

Foi esse gesto que motivou a detenção do torcedor do Boca Juniors. O argentino está detido na Arena e deve ser remanejado a outra delegacia. Ele pode ser enquadrado nos crimes de racismo ou injúria racial #trarenacor pic.twitter.com/gEBDWtK7ef — Bruno Cassucci (@brunocassucci) April 27, 2022

NOTA OFICIAL – Caso de racismo no jogo Corinthians x Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores O Sport Club Corinthians Paulista informa que o torcedor do Boca Juniors denunciado por torcedores do Corinthians por fazer gestos racistas à torcida do Timão –ele imitava um macaco no + pic.twitter.com/tejhmVqrit — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo