Torcedor do Corinthians poderá escolher nome e logomarca do novo patrocinador

O Corinthians confirmou, na manhã desta quinta-feira, que a empresa de apostas Galera Group, dona do site Galera.Bet, será a nova patrocinadora. Ela colocará a sua marca nas mangas do uniforme do Timão. Um fato, entretanto, chamou atenção: o torcedor corintiano poderá escolher o nome da nova plataforma da companhia.

De acordo com comunicado do Corinthians, a “Fiel” terá o poder de influenciar no uniforme do time através de uma votação. “A torcida é muito importante para o clube. Por isso, queremos oferecer cada vez mais opções de diversão e engajamento. Vamos convocar a nossa nação para participar da decisão do nome da plataforma. Queremos democratizar esse momento com os nossos torcedores”, comentou Andrés.

Segundo Chanoch Ben-simchon, vice-presidente de operações esportivas do Galera Group, a empresa fará hospedagem e gestão de toda a plataforma de apostas do Corinthians de forma remota e fora do Brasil – o grupo tem escritórios em Israel e Chipre. “Estamos muito felizes com o acordo por essa parceria de negócios. Como clube, o Corinthians será um dos pioneiro nesse mercado de apostas esportivas, área que tem um grande potencial de crescimento no Brasil”, disse.

Esse contrato de patrocínio e de licenciamento de marca na plataforma exclusiva de jogos, a parceria vai garantir ao Corinthians, de acordo com o clube, na forma de royalties proporcionais ao engajamento, um mínimo de R$ 40 milhões em um período de cinco anos.

Agora com a Galera Group, o Corinthians conta atualmente com nove patrocínios. São eles: Banco BMG (máster, na barriga), Ale (na barra inferior da camisa), Serasa (no omoplata), Cartão de Todos (na frente do calção), Hapvida (no peito), Joli (na barra traseira da camisa), Midea (nas costas, acima do número) e Poty (na parte de trás do calção).

*Estadão Conteúdo