Torcedores de Sport e Corinthians brigam em jogo da Copa do Brasil sub-17; assista

Já no final da partida válida pelas oitavas de final, torcedores do Leão invadiram a área destinada aos visitantes e agrediram alguns corintianos

Reprodução/SporTV Torcedores do Sport e Corinthians brigaram durante jogo da Copa do Brasil sub-17



O confronto entre Sport e Corinthians, realizado na Ilha do Retiro, nesta terça-feira, 10, pela Copa do Brasil sub-17, foi marcado por um episódio lamentável. Já no final da partida válida pelas oitavas de final, torcedores do Leão invadiram a área destinada aos visitantes e agrediram alguns corintianos. Em cerca de cinco minutos, a polícia controlou a situação – o duelo ficou paralisado durante este período. Com a bola rolando, o time pernambucano venceu por 1 a 0 e avançou às quartas de final – no duelo de ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1 na capital paulista. Agora, o Sport encara Athletico Paranaense ou Cruzeiro na próxima etapa.