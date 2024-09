Torcedores do Corinthians lotam a arena em treino aberto pré-clássico e celebram ‘primeiro gol’ de Memphis Depay

Cerca de 25 mil pessoas foram a Itaquera para acompanhar a última atividade antes do jogo contra o São Paulo e vibraram quando holandês balançou a rede

LUCCAS SOUZA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores apoiaram o Corinthians em treino aberto na Neo Química Arena



O Corinthians promoveu um treino aberto na Neo Química Arena, atraindo cerca de 25 mil torcedores antes do aguardado clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, marcado para este domingo (29). O presidente do clube, Augusto Melo, enfatizou a relevância da presença da torcida, fundamental para motivar a equipe. Sob a supervisão do técnico Ramón Díaz, a atividade foi realizada em um campo reduzido. O destaque do treino foi Igor Coronado, que balançou as redes três vezes. No entanto, o momento mais comemorado foi o gol do atacante holandês Memphis Depay, que fez sua “estreia” como goleador na arena. O volante Raniele, que se recuperou de uma lesão, também participou da atividade, enquanto Fagner foi poupado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o treinamento, o uso de sinalizadores pela torcida chegou a interromper brevemente a atividade devido à fumaça no campo. Mesmo assim, os jogadores demonstraram gratidão pelo apoio, aplaudindo os torcedores ao final da atividade. Para o duelo deste domingo, o técnico Ramón Díaz e o zagueiro André Ramalho retornam após cumprirem suspensão na última rodada. A provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (ou Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Memphis deverá ser opção de banco novamente.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA