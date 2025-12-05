Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Torcida do Corinthians celebra ‘aparição’ de Memphis no sorteio da Copa

Presença do jogador em material da Fifa no sorteio da Copa anima a torcida do Corinthians

  • 05/12/2025 15h39
A presença de Memphis Depay no vídeo institucional da Fifa durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais dos torcedores do Corinthians, na tarde desta sexta-feira (5). O atacante apareceu quando a seleção da Holanda foi anunciada no pote 1 da cerimônia realizada no Centro John F. Kennedy, em Washington, nos Estados Unidos.

A reação foi imediata entre os corintianos, que comemoraram a associação do jogador ao evento mundial. Memphis é um dos principais nomes do elenco atual do clube e vive boa fase desde sua chegada ao Parque São Jorge.

A Fifa utilizou imagens de destaque dos principais atletas das seleções cabeças de chave para ilustrar a apresentação dos potes. No caso da Holanda, um dos escolhidos foi Memphis — líder técnico da equipe e maior artilheiro da história da seleção laranja, com mais de 50 gols.

Com trajetória marcada por gols decisivos e participações importantes, Memphis estreou pela Holanda em 2013, aos 19 anos. Disputou as Copas de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar, somando atuações em 105 jogos pela seleção (89 como titular), com 54 gols e 32 assistências.

O atacante do Corinthians também está bem posicionado para disputar seu terceiro Mundial. A Holanda participa do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá após campanha sólida nas Eliminatórias — um retorno importante depois de ter ficado fora da edição de 2018.

