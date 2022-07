Torcida do Corinthians esgota os 40 mil ingressos para treino aberto desta sexta-feira

A iniciativa do Timão visa aproximar o elenco da torcida após a classificação heroica diante do Boca Juniors, em plena La Bombonera, na Copa Libertadores

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians aplaudem torcida após vitória contra o Bahia



O Corinthians anunciou que 40 mil pessoas estarão na Neo Química Arena nesta sexta-feira, 8, para acompanhar o treino aberto do time de Vitor Pereira. De acordo com a equipe de comunicação do clube, cerca de 22 mil ingressos foram liberados para o “torcedor comum”, enquanto 18 mil sócios adquiriram entradas via Fiel Torcedor. A iniciativa do Timão visa aproximar o elenco da torcida após a classificação heroica diante do Boca Juniors, em plena La Bombonera, na Copa Libertadores da América. Além disso, é esperada a apresentação do atacante Yuri Alberto, primeiro reforço da diretoria na janela de transferências de inverno. O Alvinegro paulista volta a campo neste domingo, 10, quando recebe o Flamengo a partir das 16 horas (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.