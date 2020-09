Torcida do Corinthians protesta após derrota; veja vídeos

Jogadores, Andrés Sanchez e Tiago Nunes foram alvos das críticas

Reprodução Torcedores se aglomeraram na saída dos ônibus da Neo Química Arena



Após a derrota para o Palmeiras nesta quinta-feira, 10, por 2 a 0, os torcedores do Corinthians se dirigiram à Neo Química Arena para protestar contra o desempenho do time. Em meio aos gritos de “time sem vergonha”, ninguém foi poupado – nem mesmo o presidente, Andrés Sanches. A torcida pedia mais vontade e raça dos jogadores, além da demissão de Tiago Nunes.

No momento da dispersão dos manifestantes, houve um princípio de confusão com a Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral. Os jogadores deixaram o estádio em seus carros, e nenhum incidente foi registrado. Com a derrota, o Corinthians estacionou nos nove pontos, no 13º lugar. Pressionado, Tiago Nunes deve permanecer no cargo. Já o Palmeiras colou nos líderes, e foi aos 16 pontos, na quarta colocação.

Protesto da torcida do Corinthians em frente à Neo Química Arena: “Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa” “Tá faltando raça” “Bando de c…, foca no time e esqueça a eleição” “Alô, Andrés, vai se f…, arruma essa cagada senão vão pegar você” 🎥 Jonas Campos pic.twitter.com/NKVi87FMq1 — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) September 11, 2020

Protesto fora da Arena

Tem que cobrar mesmo!!! Sem violência, agressão..

mas tem que cobrar forte, sentir pressão.. Corinthians é coisa séria.

Chega pic.twitter.com/cn3AKfRV1u — JHF (@JHF_Oficial) September 11, 2020