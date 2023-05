Torcida do Corinthians protesta em frente ao CT, encena morte de Luan e recebe promessa de Luxemburgo

Situação só se acalmou quando técnico conversou com líderes das organizadas e pediu dez jogos para colocar a equipe nos eixos

Márcio Reis/Jovem Pan Torcedores do Corinthians estendem faixas em frente ao CT do Parque Ecológico



Centenas de torcedores do Corinthians foram ao centro de treinamento do clube, no Parque Ecológico do Tietê (zona leste de São Paulo), e protestaram contra o grupo político Renovação e Transparência, que comanda o clube desde 2007, o elenco e até o preparador físico Flávio de Oliveira. O mau preparo físico dos atletas seria uma das razões para a crise do time, que caiu prematuramente no Paulistão, está praticamente fora das oitavas de final da Libertadores e se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após três rodadas. “Ô, ô, ô, ou joga por amor, ou joga por terror, filho da p***”, foi um dos vários gritos dos alvinegros presentes no protesto. Faixas e cartazes foram levados, a maioria questionando a “diretoria omissa” e “o elenco vagabundo”. Chamado de “morto” pelos corintianos que frequentam a Neo Química Arena, Luan foi um dos mais cobrados. Chamou a atenção na manifestação um caixão com um torcedor que representava o ex-Rei da América. O rapaz levava consigo cigarro e bebidas alcoólicas, referência à fama de baladeiro do meia-atacante.

A situação só se acalmou quando o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu sair do centro de treinamento para encontrar os torcedores. Luxa foi bem recebido, bateu um papo com os líderes das organizadas — o protesto foi convocado por Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim, Fiel Macabra e Coringão Chopp — e pediu um prazo de dez jogos para mostrar resultado. Até lá, não haverá novas manifestações. “O encontro com Luxemburgo serviu para reforçar o nosso apoio ao seu trabalho. A torcida exige do elenco comprometimento e dedicação em campo. O novo treinador do Corinthians tem história no clube, e a torcida voltará ao CT caso não seja mostrada essa vontade dos jogadores dentro de campo. Estamos de olho”, alertou a Gaviões em suas redes sociais. O Timão voltará a campo na segunda-feira, 8, contra o Fortaleza, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja vídeos e imagens do protesto de torcedores do Corinthians

PROTESTO ROLANDO 🦅🤬 Imagens do protesto da torcida do Corinthians em frente ao CT Joaquim Grava. Os torcedores estão revoltados com os resultados recentes da equipe e foram protestar mesmo com o pedido do técnico Luxemburgo de cancelar a manifestação. Imagens: @OMarcio_Reis pic.twitter.com/Z4UKUOiPtp — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

TORCIDA REVOLTADA! 🤬 Torcidas organizadas do Corinthians se encontram em frente ao CT Joaquim Grava, protestando contra os resultados recentes da equipe. Você concorda com a manifestação? Comente! pic.twitter.com/9ZJKKHeLUw — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

"DUÍLIO, C.., FORA DO TIMÃO!" 🦅🤬 Torcida do Corinthians XINGA o presidente Duílio Monteiro Alves em frente ao CT Joaquim Grava. pic.twitter.com/E3zWpqvlH5 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

"O CORO VAI COMER!" 🤬🦅 Torcidas organizadas colocam uma faixa ameaçando o elenco em frente ao CT Joaquim Grava. Nesta temporada, o Corinthians acumula alguns resultados negativos, o que vem revoltando o torcedor. A manifestação é merecida? Comente! pic.twitter.com/qT09xEiouy — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

"O CORINTHIANS É DO POVO E NÃO DE EMPRESÁRIO" ⚫⚪ Torcida do Corinthians segue protestando em frente ao CT Joaquim Grava. A cobrança, agora, é de que o clube pertence ao povo e xingam os empresários de RATAZANAS! pic.twitter.com/O1QjmPhf2U — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

LUAN NO CAIXÃO! ⚫⚪ Manifestantes protestam com um CAIXÃO em frente ao CT Joaquim Grava. O rapaz de dentro representa o LUAN, atacante do Corinthians, que está afastado e recebe um dos maiores salários da equipe. pic.twitter.com/yIuc2AIuCb — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

LUXEMBURGO COM A TORCIDA! ⚫⚪ Técnico Vanderlei Luxemburgo, agora, conversa com os representantes das torcidas organizadas do Corinthians. Vale ressaltar que o treinador PEDIU para que NÃO FOSSE realizado este protesto. pic.twitter.com/cuftIdyVqg — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

OLHA QUE INUSITADO KKKKKKKK⚫⚪ Torcedores do Corinthians prendem faixa com ÁGUA NO TÊNIS para os dizeres não caírem do muro do CT Joaquim Grava. pic.twitter.com/6GiQjVqqdS — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023

POR OU AMOR, OU POR TERROR 😬 Torcida do Corinthians DEIXA CLARO como será o tratamento agora com os jogadores: "Ou joga por AMOR, ou joga por TERROR". pic.twitter.com/d4KAJCqfN0 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 6, 2023