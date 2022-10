Torcida do Corinthians tenta invadir Maracanã pelo portão de imprensa; 14 são presos

Torcedores sem ingressos foram impedidos pela polícia de entrar no estádio; alertas foram dados por ingressos falsos

Reprodução/ Twitter @raphazarko Polícia impede entrada de torcedores corintianos em área restrita no Maracanã



Mais uma vez episódios lamentáveis acontecem em partida de futebol no Brasil. Horas antes da decisão entre Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil, alguns torcedores do time paulista tentaram forçar a entrada no Maracanã pelo portão de imprensa. O jornalista Raphael Zarko, do ge.com, filmou a tentativa de invasão e a ação da polícia para coibir o ato. Em sua totalidade, os torcedores estavam sem ingressos. Segundo o SporTV, 14 pessoas foram presas. Durante o dia inteiro a preocupação era com ingressos falsos de cambistas e muitos corintianos que teriam se deslocado para o Rio mesmo sem ingressos.