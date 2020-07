‘Vamos ganhar dos caras’: bastidores mostram cobrança dos jogadores do Corinthians antes do clássico

Postura em confronto decisivo agrada torcedores nas redes sociais

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians venceu o Palmeiras com um gol de cabeça do zagueiro Gil



Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Arena Corinthians, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o clube divulgou os bastidores da partida. No vídeo publicado no canal oficial do Youtube, a Corinthians TV, muitas cobranças por parte dos próprios jogadores para o confronto, que era fundamental para manter a equipe ainda viva na disputa por uma vaga nas quartas de final.

“Temos que estar dentro do jogo 90 minutos, 95, 100 minutos. É final para nós”, diz Ramiro. O volante Gabriel, que já vestiu a camisa do rival e se diz corintiano desde a infância, completa – “Vamos ganhar dos caras”. A postura foi elogiada pelos torcedores nas redes sociais.

É isso que faz a diferença. Esse espírito de final, de jogo decisivo. Essa gana de todos os jogadores. Muito bom! pic.twitter.com/qMEoIpOIMW — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) July 23, 2020

Danilo Avelar, que estava sem disputar uma partida oficial desde janeiro por conta de uma pubalgia, também fez sua parte no “momento de motivação” dos companheiros. “Nossa atitude de vai ditar o jogo. Se a gente for forte, o jogo vai ser bom. Se for mole, os caras vão atropelar”.

O papo pré-jogo deu certo. Em campo, o Corinthians fez um primeiro tempo equilibrado, e apesar de cair de produção na segunda etapa, conseguiu o 1 a 0 em casa.