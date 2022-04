Vídeo de estudantes com a camisa do Corinthians em escola na Turquia viraliza; assista

Alunos escolheram as cores do Timão para disputar um torneio interno devido à ligação do técnico Vítor Pereira com o Fenerbahçe, popular clube turco

Repodução/TikTok/ oykuu.uu Vídeo do TikTok com alunos turcos vestindo a camisa do Corinthians fez sucesso nas redes sociais



Um grupo de estudantes do ensino médio de uma escola da Turquia publicou um vídeo no TikTok em que todos estão vestindo a camisa do Corinthians. O vídeo viralizou e chamou a atenção de internautas brasileiros, sobretudo os que torcem para o clube do Parque São Jorge. Segundo um comentário na publicação, os alunos vão usar as cores do Timão para representá-los em um campeonato interclasses. A escolha se justifica pela popularidade de Vítor Pereira, atual treinador corintiano e ex-comandante do Fenerbahçe, clube com a segunda maior torcida da Turquia (atrás apenas do Galatasaray). “Eles preferiram esta camisa para as partidas que vão disputar no torneio escolar. Vítor Pereira é como um amor inacabado para os torcedores do Fenerbahçe. Tem muita gente que vai apoiá-lo por onde ele for.” O técnico português dirigiu o Fener em duas passagens (2015-2016 e 2021). Apesar da adoração da torcida, não conquistou títulos por lá.