Vitor Pereira conta por que aceitou proposta do Corinthians e diz que tem ‘o mesmo DNA do clube’

Com contrato assinado até o fim deste ano, o técnico deve estrear somente no dia 5 de março, quando a equipe visita o rival São Paulo, no Morumbi

Ozan KOSE / AFP Vitor Pereira, treinador do Corinthians, nos tempos de Fenerbahçe



Vitor Pereira falou pela primeira vez como treinador do Corinthians nesta sexta-feira, 25. Ainda em Portugal, o técnico conversou com jornalistas afirmou que possui algumas semelhanças com o clube. “Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Eu sou um pouquinho louco (risos). Escolho sempre projetos que me desafiam, projetos com paixão, como é o caso deste do Corinthians”, afirmou o treinador no aeroporto da cidade do Porto.

Sem dar muito detalhes da negociação, Vitor Pereira afirmou que aceitou a proposta do Corinthians após muita insistência do presidente Duílio Monteiro Alves. “No início das conversas com o Duilio, eu não estava preparado, a minha família não estava preparada, mas a insistência do Corinthians valeu. Repito: eu sou intuitivo. Acho que é ali. É ali. Vamos lá com tudo”, explicou Pereira, que logo em seguida completou: “Já tive outras oportunidades de ir para o Brasil, mas considerei que não era o momento. Neste momento, me deixei levar.”

Com contrato assinado até o fim deste ano, Vitor Pereira deve assumir o Corinthians somente no dia 5 de março, quando a equipe visita o rival São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Demonstrando ter conhecimento sobre o futebol nacional, o técnico elogio a qualidade dos clubes brasileiros. “O campeonato é competitivo, o Corinthians tem uma torcida incrível… e o presidente insistiu comigo. Insistiu, insistiu e insistiu. Conseguiu então me convencer. Eu sou muito emocional e intuitivo nas minhas escolhas. Aceitei o Corinthians porque senti que tem a ver comigo”, declarou.