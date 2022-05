Vitor Pereira tem novidades no Corinthians para jogo contra Internacional; veja relacionados 

Líder do Brasileirão, o Alvinegro paulista tenta manter a boa sequência do torneio com a volta de atletas importantes

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto festeja gol marcado contra o RB Bragantino



O Corinthians divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Internacional, marcado para este sábado, 14, no Beira-Rio – a bola rola a partir das 19 horas (de Brasília). Apesar de ainda não contar com Fagner, João Pedro e Luan, o técnico Vitor Pereira terá à disposição os atacante Róger Guedes e Jô, baixas nos últimos jogos do Timão. Além da dupla, o goleiro Cássio, que deixou a partida diante da Portuguesa-RJ machucado, também viajou para a capital do Rio Grande do Sul. Líder do Brasileirão, o Alvinegro paulista tenta manter a boa sequência do torneio.

Confira a lista de relacionados do Corinthians: