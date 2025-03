Weverton se diz confiante no jogo contra o Corinthians e busca se tornar o goleiro com mais títulos do Palmeiras 

Alviverde já disputou quatro finais na casa do rival, tendo saído vitorioso em 2015, 2018, 2020 e 2021; para avançar na competição, o time precisa vencer por um gol de diferença, o que levaria a decisão para os pênaltis

Cesar Greco/Palmeiras O goleiro Weverton, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol



Weverton, goleiro do Palmeiras, está otimista em relação à próxima partida contra o Corinthians, marcada para o dia 27. Após uma derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, ele acredita que a equipe tem potencial para reverter a situação. O jogador busca se tornar o goleiro com mais títulos na história do clube, e a Neo Química Arena, onde o Palmeiras já teve sucesso em decisões anteriores, é um local que traz boas lembranças. O Palmeiras já disputou quatro finais na casa do rival, tendo saído vitorioso em 2015, 2018, 2020 e 2021. Para avançar na competição, o time precisa vencer por um gol de diferença, o que levaria a decisão para os pênaltis.

Uma vitória por dois ou mais gols, por sua vez, garantiria o tetracampeonato e o quinto título de Weverton, superando a marca de Oberdan Cattani. Weverton também ressaltou a importância do trabalho em equipe e a preparação para o confronto. Ele mencionou a força mental do elenco, afirmando que todos estão cientes da dificuldade que o jogo representa. “Estamos prontos e confiantes, sabemos que será um desafio, mas temos condições de vencer”, declarou o goleiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA