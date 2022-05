Willian planeja deixar o Corinthians nas próximas semanas para retornar ao futebol europeu  

A ideia do jogador de 33 anos, que coleciona passagens por Chelsea e Arsenal, é esperar por uma oferta durante a janela de transferências europeia

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Willian durante treinamento no Corinthians



O meia-atacante Willian está perto de deixar o Corinthians, informou o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências de futebol, na manhã desta segunda-feira, 30. De acordo com o repórter, o camisa 10 do Timão e sua família estão insatisfeitos com a vida no Brasil e esperam sair do país nas próximas semanas. A ideia do jogador de 33 anos, que coleciona passagens por Chelsea e Arsenal, é esperar por uma oferta durante a janela de transferências europeia para voltar ao Velho Continente. “O plano com sua família é bastante claro”, disse Romano, através de sua conta no Twitter. “Ele está pronto para deixar o Corinthians neste verão europeu”, acrescentou. Willian, apesar disso, tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2023.

A notícia surge após mais uma polêmica envolvendo Willian. No empate contra o América-MG, na noite do último domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante saiu de campo machucado e acabou recebendo criticas de alguns corintianos. Nas redes sociais, a mulher do jogador, Vanessa Martins, expôs alguns torcedores, que pediram a saída do atleta. “Vocês têm que aprender a respeitar os profissionais. Você não pode falar que um jogador que esteve por 8 anos e meio na melhor liga do mundo, jogando em alto rendimento e sem histórico de lesão, não é profissional. Ele está dando o melhor dele. Se o melhor dele não sendo o suficiente para você, eu sinto muito. A torcida do Chelsea exalta o nome dele até hoje”, disparou. “Fala para o seu marido pegar as malas e ir para o Chelsea. Vaza daqui. Ou joga bola ou vaza. Ganha mais de 1 milhão e não joga bola. Ingrata”, rebateu um corintiano.

Contratado na temporada passada, Willian ainda não rendeu o esperado com a camisa do Corinthians. Em 35 partidas desde o seu retorno, o jogador marcou apenas um gol e deu cinco assistências, acumulando algumas lesões no período. Formado nas categorias de base do clube do Parque São Jorge, o atleta saiu do Alvinegro cedo, passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Anzhi (Rússia), antes de marcar história no Chelsea. No time londrino, ele ganhou uma Liga Europa e duas vezes o Campeonato Inglês. Já no Arsenal, em uma temporada, o atleta decepcionou e acabou saindo pela porta dos fundos.