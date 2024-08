Willian vai voltar? Rescisão com o Fulham agita torcida do Corinthians

Jogador está livre no mercado, mas a idade e a memória de sua última passagem pelo Parque São Jorge são entraves para eventual negociação

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Willian deixou o Timão de forma conturbada em 2022, alegando ameaças recebidas nas redes sociais



A recente saída de Willian do Fulham, anunciada nesta sexta-feira (16), reacendeu discussões entre torcedores do Corinthians sobre um possível retorno do meia-atacante ao clube que o revelou. No entanto, as chances de um reencontro entre o atleta e o Timão são remotas. Aos 36 anos, o meia-atacante encerrou sua passagem pelo Fulham após duas temporadas, onde atuou em 67 jogos, marcou 10 gols e deu 7 assistências. Em sua despedida nas redes sociais, o jogador agradeceu ao clube inglês pela oportunidade de retornar à liga inglesa e destacou o carinho pelos torcedores. Apesar de estar oficialmente sem clube, o retorno ao Corinthians enfrenta uma série de obstáculos.

O principal fator que inviabiliza essa volta é a estratégia atual do Alvinegro de focar em jogadores mais jovens, que possam oferecer retorno futuro e demandem investimentos menores em salários e luvas. Nesse sentido, Willian, apesar de sua qualidade e experiência, não se encaixa no perfil desejado pela diretoria. Além das questões financeiras, o histórico de Willian em sua última passagem pelo Corinthians também pesa contra um possível retorno. Em 2022, o jogador deixou o clube de forma conturbada, alegando ameaças recebidas nas redes sociais que afetaram a ele e sua família. A saída não foi bem recebida por parte da torcida, que viu nas declarações de Willian um desrespeito ao clube. O impacto dessa saída ainda é sentido, tornando difícil a “reconquista” da Fiel.

Outro ponto relevante é a necessidade de o Corinthians reforçar posições estratégicas, como a lateral-esquerda e o ataque, com nomes que atendam tanto às necessidades imediatas quanto aos objetivos financeiros do clube. Com as negociações avançadas para a chegada do volante José Martínez e do centroavante Héctor Hernández, o clube pretende encerrar o ciclo de contratações nesta janela, possivelmente deixando outras contratações para 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA