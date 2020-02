Yony González aparece no BID e pode estrear no clássico contra o São Paulo

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians Yony González apresentado no Corinthians



O atacante Yony González teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (14), e já pode estrear pelo Corinthians. O atacante pode fazer seu primeiro jogo com a camisa corintiana no clássico contra o São Paulo, sábado (15), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Yony González foi apresentado nesta sexta no CT do Corinthians e disse que tem condições físicas para atuar no Majestoso.

Fisicamente me sinto bem. Não estou 100%, mas tendo a oportunidade de estrear vou me preparar, treinar e mostrar o porquê de Yony Gonzalez ter vindo ao Corinthians”, disse.

O atacante chega por empréstimo de seis meses, inicialmente, mas já tem um acerto para a compra em definitivo. O Timão vai desembolsar 2,8 milhões de euros (R$ 13 milhões, aproximadamente) em quatro anos. Depois do contrato inicial por empréstimo, o colombiano assina por mais três temporadas.