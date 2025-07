Yuri Alberto é relacionado no Corinthans e celebra volta: ‘Ajudar com gols e assistências’

Sem jogar desde o dia 24 de maio, quando fraturou a vértebra no empate sem gols com o Atlético-MG, atacante é aposta do torcedor corintiano e da comissão técnica para a melhora do setor ofensivo

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Com Yuri Alberto à disposição, é possível que Dorival Júnior desloque Breno Bidon para a armação e utilize o artilheiro desde o início no Rio



Yuri Alberto está oficialmente de volta ao Corinthians. O atacante foi relacionado por Dorival Júnior e viajou com o grupo que enfrenta o Botafogo neste sábado, às 18h30, no Engenhão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Recuperado de fratura na vértebra, o artilheiro comemorou o retorno falando em ajudar dentro de campo. “O Corinthians foi o clube que me abriu as portas, em todos os momentos estivemos juntos, até nos mais difíceis, ninguém me abandonou. Estou muito feliz de renovar até 2030 e é hora de fazer minha parte. Quero trazer muita alegria a essa torcida que eu amo”, afirmou, sorridente, após assinar o novo contrato. Sem jogar desde o dia 24 de maio, quando fraturou a vértebra no empate sem gols com o Atlético-MG, Yuri Alberto é aposta do torcedor corintiano e da comissão técnica para a melhora do setor ofensivo, que vem anotando poucos gols justamente após a lesão do camisa 9.

“É uma semana especial para mim. A minha renovação, o meu retorno. Sou muito grato aos médicos e aos fisioterapeutas que me ajudaram nesse processo de recuperação, para que essa volta fosse possível”, celebrou o jogador, confiante em grande apresentação no Engenhão. “Estou muito focado e concentrado para que, no jogo de amanhã, eu possa ir muito bem e consiga ajudar meus companheiros com gols, assistências e me entregando ao máximo dentro de campo”, seguiu Yuri Alberto, uma das novidades do grupo.

Depois de cumprir suspensão diante do líder Cruzeiro, Raniele deve voltar ao meio de campo na vaga de José Martínez, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo com os cariocas, assim como o armador Garro. Com Yuri Alberto à disposição, é possível que Dorival Júnior desloque Breno Bidon para a armação e utilize o artilheiro desde o início no Rio, na frente, em parceria com Memphis Depay e Talles Magno, novidade no jogo passado. Não está descartado, porém, um reforço na marcação, com o treinador escalando quatro peças no meio, com a manutenção de Charles e o retorno aos titulares de Carrillo.

