Yuri Alberto é submetido à cirurgia para retirada da vesícula e desfalca Corinthians por um mês

O atacante Yuri Alberto passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (1), em São Paulo, para a retirada da vesícula. O problema foi constatado após o jogador ser submetido a exame, que indicou a presença de pedras na região. Por causa do imprevisto, o técnico Ramón Díaz teve um problema de última hora para o duelo do final de semana do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista recebe o Juventude neste domingo (4), às 16h, na Neo Química Arena. Por meio de nota, o Corinthians comunicou que o jogador passou mal durante o jogo com o Grêmio, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e os exames detectaram a necessidade de uma cirurgia. O clube disse que a recuperação total é de, em média, quatro semanas.

O jogador vai ficar fora da partida de volta da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (7), quando o Corinthians decide a classificação para as quartas de final do torneio eliminatório nacional. Yuri Alberto foi substituído no intervalo do empate com os gaúchos. Antes da partida, ele vomitou mais de uma vez. Mesmo assim, o centroavante pediu para a comissão técnica para atuar como titular. A cirurgia é considerada simples e normalmente o paciente costuma receber alta no mesmo dia do procedimento cirúrgico. Ramón Díaz agora corre contra o tempo para definir o substituto do jogador contra o Juventude.

Confira nota do Corinthians na íntegra:

“Na noite desta quinta-feira (1º/08), o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. O procedimento foi conduzido pelo Dr. Walter Ayres, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP, e ocorreu sem nenhuma intercorrência. A recuperação total é de, em média, quatro semanas. A partir de segunda-feira (05/08), Yuri Alberto já iniciará a reabilitação com a equipe de fisioterapia do clube”.

