Coritiba anuncia contratação por empréstimo de Renê Júnior, do Corinthians

Reprodução Renê JR. foi emprestado pelo Corinthians ao Coritiba



O Coritiba confirmou a contratação por empréstimo de Renê Júnior, do Corinthians, nesta quarta-feira (7). Através das redes sociais, o clube paranaense postou uma foto do volante, que ficará na equipe até dezembro desta temporada.

Na manhã de hoje, Renê passou por exames médicos, antes de assinar contrato com o Coxa. Na equipe, ele terá a concorrência de Matheus Galdezani, Matheus Sales, Nathan Silva, Henrique Vermudt e Vitor Carvalho.

Renê Júnior conviveu com lesões em 2019 e sequer entrou em campo com a camisa do Timão. Assim, o meio-campista de 30 anos tentará voltar a ser titular em uma equipe de Série A.