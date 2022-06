Coritiba anuncia parceria internacional com o Norwich: ‘Elevando nossos padrões’

O clube paranaense fechou uma relação estratégica englobando futebol, com intercâmbio de jogadores, marketing e comunicação com os ingleses

Reprodução/Coritiba/Footballworker.co.uk Norwich e Coritiba firmaram uma parceria



O Coritiba oficializou nesta sexta-feira, 3, sua primeira parceria internacional. O clube fechou uma relação estratégica englobando futebol, com intercâmbio de jogadores, marketing e comunicação com os ingleses do Norwich. Conhecido por ser um clube revelador de jogadores, o Coxa Branca espera mandar jovens à Inglaterra em programa de intercâmbio e também de conhecimento de como funciona a base do clube europeu. Sobre as áreas de marketing e comunicação, a parceria funcionará como benchmarking. Ou seja, uma análise profunda das ações realizadas por ambos os clubes sobre conteúdo, tecnologias e sistema de trabalho. O foco é a visibilidade das redes sociais e a expansão de negócios em comum.

“Essa parceria enriquece o futebol e eleva os nossos padrões de gestão. Ambas as equipes colherão frutos desse projeto. Estamos muito entusiasmados com o início do trabalho, que, com certeza, agregará em conhecimento e inúmeras vivências de forma global, refletindo em todos que estão ligados aos times, como atletas, colaboradores e torcida”, festejou o presidente do Coritiba, Juarez Moraes. Na visão do Norwich, é o início de um promissor relacionamento. “Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Coritiba. Ela nos permitirá continuar nosso desenvolvimento e alcançar novos territórios”, disse Stuart Webber, diretor esportivo do Norwich. “Quando o Brexit começou, iniciamos um projeto para conhecermos melhor a América do Sul, pois entendemos que ali teríamos um outro mercado. Esse projeto emocionante nos levou a uma parceria oficial com o Coritiba, que será mutuamente benéfica para os dois clubes nas próximas semanas, meses e anos.”

*Com informações do Estadão Conteúdo