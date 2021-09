CPI da Covid-19 vai enviar requerimento à CBF para esclarecer confusão em Brasil x Argentina

A CPI quer saber se o governo federal e a CBF negociaram a liberação dos quatro jogadores argentinos no país

Leopoldo Silva/Agência Senado Randolfe Rodrigues é o vice-presidente da CPI da Covid-19



Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, usou sua conta no Twitter na noite deste domingo, 5, para informar que vai enviar um requerimento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber com quem a entidade fez “acordo” para burlar as regras sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na partida entre Brasil e Argentina. A CPI quer saber se o governo federal e a CBF negociaram a liberação dos quatro jogadores argentinos no país. Como defendem clubes da Inglaterra, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, do West Ham, além de Lo Celso e Cristian Romero, do Tottenham, deveriam ficar de quarentena ao entrar no Brasil. O quarteto, no entanto, foi relacionado para o jogo, que precisou ser interrompido por fiscais da Anvisa aos 6 minutos.

Em nota, a Anvisa informou que na tarde de sábado, em reunião com representantes da Conmebol, da CBF e da delegação argentina, recomendou a quarentena dos quatro jogadores argentinos. Os atletas prestaram informações falsas e descumpriram uma portaria da agência que estabelece que viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil como precaução contra a disseminação da Covid-19. De acordo com o jornal “O Globo”, cartolas da CBF e da Conmebol informaram nesta reunião que estavam em conversas com o governo brasileiro para conseguir a liberação dos jogadores. Não disseram, porém, com quem estariam conversando.