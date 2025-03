CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprova relatório final

Senador Romário, relator da CPI, solicitou o indiciamento de três empresários envolvidos no esquema: William Pereira Rogatto, Thiago Chambó Andrade e Bruno Tolentino, que é tio do jogador Lucas Paquetá

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas finalizou seus trabalhos nesta terça-feira (19) ao aprovar seu relatório conclusivo. O senador Romário, relator da CPI, solicitou o indiciamento de três empresários envolvidos no esquema: William Pereira Rogatto, Thiago Chambó Andrade e Bruno Tolentino, que é tio do jogador Lucas Paquetá. O documento elaborado pela CPI propõe melhorias na legislação brasileira para enfrentar a manipulação de resultados e fraudes no setor de apostas. A integridade do futebol nacional foi um dos pontos destacados, especialmente em relação às acusações contra Paquetá, que teria sido implicado em ações para influenciar o mercado de apostas, embora ele negue as alegações.

Além disso, o relatório menciona Bruno Lopez de Moura, ex-jogador e empresário, que confessou sua participação no esquema de manipulação e revelou ter recebido informações privilegiadas sobre os jogos envolvendo Paquetá. Moura não foi indiciado, pois firmou um acordo com o Ministério Público. William Rogatto, identificado como um dos principais manipuladores de resultados no Brasil, foi detido pela Interpol em Dubai. Por sua vez, Thiago Chambó Andrade é considerado parte de uma organização criminosa e não compareceu a depoimentos solicitados pela CPI, o que levanta questões sobre sua colaboração nas investigações.

Com a aprovação do relatório, a CPI também endossa uma série de propostas legislativas, incluindo uma emenda constitucional que obrigaria todos os cidadãos a atender convocações de comissões parlamentares. Além disso, o relatório sugere a criação de projetos de lei que visem restringir as apostas simples, que são vistas como facilitadoras da manipulação de resultados. A documentação gerada pela CPI será encaminhada à Polícia Federal e ao Ministério Público da União, que darão continuidade às investigações sobre os casos de manipulação de jogos e apostas no Brasil.

Publicado por Sarah Paula

