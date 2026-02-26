Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > CPMI do INSS convoca Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para depor

CPMI do INSS convoca Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para depor

Ainda não há data definida para ela prestar depoimento e nem é certo se a empresária terá de ser ouvida na comissão

  • 26/02/2026 19h12 - Atualizado em 26/02/2026 19h14
Divulgação/Palmeiras Leila Pereira com a camisa verde limão escrito Leila Presidente Leila Pereira, presidente do Palmeiras

A CPI do INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), todos os requerimentos em pauta, incluindo a convocação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, uma das principais instituições de créditos consignados no País voltados para aposentados e pensionistas.

Procurada, Leila não quis se pronunciar. Não há data definida para ela depor nem é certo se a empresária terá de ser ouvida na comissão. É necessário que o presidente da CPI paute a convocação.

O requerimento de convocação foi feito pelo relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), e pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM), em sessão interrompida por briga.

A empresária foi convocada pelos parlamentares na condição de testemunha. No requerimento, Gaspar argumenta que a Crefisa “assumiu papel central ao se tornar a maior vencedora do pregão que definiu o pagamento de novos benefícios, concentrando boa parte de toda a operação”.

Os parlamentares querem que Leila explique as irregularidades, detalhe as providências adotadas e seus prazos, e qual é a responsabilidade do banco “por ação ou omissão na manutenção de práticas que culminaram em medidas restritivas pelo INSS”.

O contrato da Crefisa com o INSS está suspenso de forma cautelar desde agosto de 2025. Segundo o órgão, a decisão foi tomada após “reiteradas reclamações” registradas por beneficiários em diferentes canais. Também foram constatadas irregularidades no serviço, entre elas: dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício, coação para a abertura de conta corrente, venda casada e falta de estrutura adequada nas agências.

A Crefisa assumiu a maior parte da folha de pagamento de novos benefícios previdenciários após arrematar um pregão em outubro de 2024. Houve denúncias de “graves falhas operacionais, contratuais e sistêmicas” contra a empresa, o que levou o INSS a suspender cautelarmente parte dos contratos.

Os relatos dão conta de pressão sobre clientes para abrir contas correntes e contratação de produtos não solicitados, o que configuraria prática de venda casada.

A Crefisa foi a principal patrocinadora do Palmeiras durante uma década. A parceria foi encerrada em dezembro do ano passado.

*Estadão Conteúdo

