Cruzeiro acerta compra de Orejuela; Flamengo e Palmeiras estão interessados no empréstimo

Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou oficialmente a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral-direito Orejuela junto ao Ajax (HOL) por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões). O clube tinha até o dia 31 de dezembro para exercer sua prioridade pelo atleta.

O equatoriano de 24 anos chegou ao clube mineiro no início do ano por empréstimo e fez parte da campanha que rebaixou o Cruzeiro para a Série B de 2020. Foram 35 partidas pela Raposa e dois gols.

Em nota, o Cruzeiro informou que já realizou o pagamento “em processo conduzido pelo Vice-Presidente de Futebol Pedro Lourenço”. O dirigente é dono do Supermercados BH, um dos patrocinadores do clube, e já havia se comprometido em adquirir o atleta por acreditar em seu potencial de revenda no futuro.

Cruzeiro acerta a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral Orejuela Acesse em nosso Site Oficial: https://t.co/R4akP6faeF pic.twitter.com/vuZEpcYNsI — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) December 30, 2019

Apesar da compra, Orejuela não deve ficar no Cruzeiro para a disputa da Série B. O atleta já revelou certa preocupação que a disputa da Segunda Divisão prejudique suas convocações para a seleção do Equador.

O salário de Orejuela também é um entrave na permanência do jogador. O equatoriano recebe em torno de R$ 300 mil mensais. A diretoria mineira estipulou o teto de R$ 150 mil para a próxima temporada.

Palmeiras e Flamengo já surgiram como dois possíveis interessados na contratação do jogador antes mesmo da oficialização pelo Cruzeiro. As duas equipes entraram em contato com o Ajax para sondar a situação de Orejuela e receberam como resposta que a Raposa tinha prioridade até o dia 31. Com a compra efetuada, os clubes agora terão que negociar com os mineiros um eventual empréstimo.