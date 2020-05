Cruzeiro adia retorno aos treinos por resultados ‘inconclusivos’ em testes para covid-19

Bruno Haddad/Cruzeiro Marcelo Moreno durante os testes para covid-19 no Cruzeiro



O Cruzeiro decidiu adiar o retorno aos treinamentos, marcado para esta quinta-feira, após receber alguns resultados inconclusivos de testes de covid-19. Desde o última semana, jogadores, membros da comissão técnica e outros funcionários foram submetidos a exames.

O clube esperava ter todos os resultados negativos para retomar as atividades na Toca da Raposa. Entre os testados na sexta, nenhum resultado apontou positivo. Na segunda, porém, 42 foram inconclusivos, fazendo com que a diretoria adotasse postura mais cautelosa.

Desta forma, não há uma nova data para retomada das atividades, mas é certo que os trabalhos não devem recomeçar antes da próxima segunda-feira.

“Tivemos alguns testes inconclusivos e eles deverão ser repetidos até o próximo sábado, com a previsão de que os resultados dessas contraprovas sejam apresentados até a semana que vem. Estamos cumprindo todos os procedimentos previstos para garantir a proteção não somente dos membros de nosso clube, como também de toda a sociedade”, afirmou Sérgio Campolina, chefe do departamento médico do Cruzeiro.

“Só iremos recomeçar os treinos com a certeza de que ninguém está com o vírus. Portanto, o retorno dos jogadores só está previsto para os próximos dias”, reforçou.

* Com Estadão Conteúdo